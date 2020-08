OM vermoedt kort lontje door inhaalmanoeuvre motor De Moer

BREDA - De automobilist gaf de motorrijder die hij op 17 juni vorig jaar omver reed vrijdag een vriendschappelijk elleboogje bij de rechtbank in Breda. Handen schudden is verboden. ,,Het spijt me, ik kon er niks aan doen. Ik vind het heel erg.’' Hij had kort ervoor officier van justitie Teuntje Gudde 90 uur taakstraf horen eisen en een rijverbod van een halfjaar.

Die sprak echter helemaal niet van een foutje, waar de 60-jarige man uit Sprang-Capelle zich voor moest verantwoorden. Zij sprak van een ‘kort lontje’ en suggereerde dat hij mogelijk geïrriteerd was dat een motorrijder aan het inhalen was over de smalle Heibloemstraat bij De Moer. En dat hij toen een ‘zwiepje’ naar links maakte.

Onzin

Advocaat Willem Remie van de verdachte deed dat af als onzin. ,,Daar zie ik helemaal geen bewijs voor.’' En de verdachte voegde toe: ,,Dat van die irritatie klopt gewoon niet. Het was weekend, ik zou de hele week vrij zijn, ik ben gewoon rustig naar huis gereden.’'

De verdachte had net nachtdienst gehad. Vermoeid was hij niet. Hij werkt al dertig jaar in ploegendiensten. Dat is hij wel gewend. En wat hem nog wel het meest stoort. ,,Ik heb al veertig jaar m’n rijbewijs, ik heb nooit ongelukken en geen strafblad en dan word ik nu ineens beschuldigd van roekeloos rijden. Ik vind dat nogal wat.’'

Aanmerkelijk onvoorzichtig

Volgens de officier moet de man worden veroordeeld. Omdat hij aanmerkelijk onvoorzichtig had gereden, twee graadjes lichter dan roekeloos. Hij had immers niet goed opgelet en was naar links gereden, terwijl dat niet kon. De advocaat sprak van een ongeluk. En die achteropkomende automobilist, die wel een ‘zwiep’ had gezien, is te weinig om de verdachte dat te verwijten. ,,Zelfs het slachtoffer had het niet over een zwiep.’' Daarom vroeg Remie vrijspraak.

Klaplong en gebroken ribben

De gevolgen van het ongeval waren zwaar voor de motorrijder. Hij had een klaplong, brak een bovenarm, een sleutelbeen, een been en vijf ribben. Hij is meerdere malen geopereerd en heeft nog altijd last van zijn been.

De rechtbank doet 4 september uitspraak.