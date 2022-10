Omdat architect dat eist, verdwijnt Tilburgse muurschildering onder een laag wit: ‘Helaas’

Sint Josephstraat Kippen, katten en af en toe een logeer­schaap, maar koeien heeft de stadsboer niet meer

TILBURG - De stal waar in de winters de koeien verbleven is leeg, al het vee verdwenen. Toch is het boerenleven op de boerderij in de St. Josephstraat - dicht bij de binnenstad - nog overal voelbaar.

