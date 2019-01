Omdat er nooit genoeg kuil is: Cul de Sac op de schop

Blijft de legendarische kuil de kuil? Dat is de eerste vraag die te binnen schiet. ,,Grappig, we gaan verbouwen en dat was één van de eerste reacties op Facebook”, zegt mede-eigenaar Thomas de Bont, die sinds 2015 aan het roer van het café staat. ,,En nee, de kuil is straks niet meer smoezelig en oud, maar de kuil blijft de kuil.”

‘Het café is op’

Maar eerst even het hoe en waarom: het café is ‘op’. ,,Er is al twintig jaar niks meer aan het interieur van de Cul gebeurd”, vertelt De Bont. Hij drukt met zijn voet op een plank in de houten vloer die diep mee buigt. ,,Dit dus. Er zitten gaten in. Iemand trok laatst tape van de vloer en toen kwam er een stuk vloer mee. Ik vind óók dat het hier een donker hol moet zijn, alleen dan wel fris, schoon en netjes. Het gevoel verandert niet, we renoveren alleen. De voetbaltafel blijft, we gaan meer verschillende soorten bier verkopen én er is straks extra ruimte.”