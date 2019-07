Ome Joop's Tour 2019 in Loon op Zand: ‘Punten verdienen met netjes fietsen’

Een grote haag van water geproduceerd door de brandweer onthaalt de 156 kinderen bij sporthal De Wetering. De een beschermt zich tegen het water, de ander fietst er zwaaiend en schaterend doorheen. Fietsen parkeren ze in de sporthal, na al die kilometers is het tijd voor vermaak. Zingen door de microfoon, dansen en avondeten. De vakantiegangers lijken nog energie voor tien te hebben.

Efteling

,,Nou, ik voel het wel in mijn benen hoor", bekent Mees van Sleeuwen (11 jr) uit het Brabantse Wilbertoord. ,,Gelukkig hebben we morgen een rustdag in de Efteling, hoeven we niet te fietsen." Dat eind lopen in het pretpark? Dat lukt hem wel. ,,Het is de leukste activiteit van de vakantie, ik heb er veel zin in." Dat de vakantiegangers nog zo energiek zijn, verbaast ook voorzitter van Ome Joop's Tour Ronnie Vodegel. ,,Ze lijken nog energie voor tien te hebben, ondanks de pittige fietstocht."

Veilige vakantie

Volledig scherm Ome Joop's Tour komt aan bij zevende etappeplaats Loon op Zand © Sydney Douwes De fietsvakantie is bedoelt voor kinderen in de leeftijd van negen tot dertien jaar die weinig of geen vakantiemogelijkheden vanuit thuis hebben. Tijdens de tour kunnen ze bovendien punten verdienen om een trui te winnen, net als bij de Tour de France. ,,Het gaat niet om wie de snelste of het beste is. Je verdient punten als je netjes fietst, je afval weggooit, of als je elkaar helpt. Een goede stimulans voor de kinderen. Zo zorgen we er allemaal voor dat iedereen een fijne en veilige vakantie heeft", legt Vodegel uit. De elfjarige Mitja Straatman uit Arnhem draagt de gele trui. ,,Omdat ik netjes gefietst heb en iedere avond het dienblad van mijn groepsleider afruim. Ik had het niet verwacht hoor."

Veel vrienden

Voor de eerste keer is Mitja met Ome Joop's Tour op vakantie. ,,In het begin was het wel spannend omdat ik hier niemand ken en zonder mijn ouders ben. Dat was gauw over want je maakt hier veel vrienden." Ook ziet hij veel van de natuur in Nederland. ,,We fietsen veel langs het platteland waar je koeien en paarden tegenkomt."

Tijdens de fietsrit van Harderwijk naar Barneveld hadden de kinderen geluk. De organisatie stelde een hitteplan in vanwege de extreme warmte afgelopen week. ,,We hebben ze met bussen naar Barneveld gebracht omdat het echt veel te warm was.", zegt Vodegel. ,,De fietsen gingen erachter aan in vrachtwagens."