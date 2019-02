Omgekomen vrouw bij ongeval op Rijksweg N282 bij Molenschot is 55-jarige Bredase

VIDEO The Raconteurs op Best Kept Secret: weer 36 nieuwe namen aangekon­digd

9:17 TILBURG/HILVARENBEEK - Best Kept Secret zit bijna aan de honderd. Met de toevoeging van The Raconteurs, Death Grips, SOPHIE, Spiritualized en zesendertig andere artiesten heeft het festival nu een line-up met 99 namen. Ook introduceert Best Kept Secret een nieuwe stage, SEVEN, met ruimte voor muzikaal experiment.