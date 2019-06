OMO-voorzitter vertrekt naar Limburg

Waarschu­wing Rijkswater­staat: neem geen duik in het Wilhelmina­ka­naal

13:46 TILBURG - Met dit warme weer is het misschien aantrekkelijk om al snel een duik te nemen in open water, maar Rijkswaterstaat waarschuwt nadrukkelijk dat zwemmen in het Wilhelminakanaal bij Tilburg verboden en erg onverstandig is.