Omroep Tilburg krijgt er in het nieuwe seizoen 75 verslaggevers bij

Tijdens een bijeenkomst in de LocHal presenteerde bestuursvoorzitter Pieter Bon van Omroep Tilburg vrijdag het programma voor het nieuwe seizoen. Een aantal bekende programma's, zoals Raad & Daad en culTuur keren komend jaar weer terug, maar er zijn ook een aantal nieuwe programma's te beluisteren of te bekijken. Steeds vaker wordt daarbij de samenwerking met de stad opgezocht.



Vorig seizoen maakte Omroep Tilburg samen met jongerenproject ForwArt al de reeks afleveringen Dit Is Mijn Noord, waarbij jongeren als ‘T-reporter’ de wijk introkken. Dat programma gaat door, maar ook met de Cobbenhagenmavo wordt op initiatief van de school een soortgelijke samenwerking aangegaan. ,,De jonge T-reporters trekken in groepjes de wijk in om de stad door hun ogen te laten zien”, zegt Bon. ,,Wij zorgen daarbij voor technische en journalistieke begeleiding. Zulke partnerships zijn steeds meer een doel van ons. Kom naar ons toe en we gaan kijken of we samen iets moois kunnen maken.”