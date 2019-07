Omstanders filmen dief op camping WOO HAH!: ‘Ketting met emotionele waarde weg’

Op Twitter en Facebook beweren meer bezoekers dat er veel werd gestolen op de camping. Zo schrijft een vrouw dat haar zoons tent werd leeggeroofd toen hij even naar het toilet was. De politie meldt desgevraagd dat er in totaal ‘maar’ vijf aangiftes zijn binnengekomen. Twee voor zakkenrollerij en drie voor diefstal uit een tent. ,,We hebben het filmpje gezien en nemen dit mee in het onderzoek‘’, aldus een woordvoerder.



Frens Frijns, directeur van 013 dat WOO HAH! mede organiseert, heeft geen goed woord over voor de jongeman in het filmpje en zegt te gaan uitzoeken of de beveiligers de jongen daadwerkelijk hebben ‘meegenomen’ en wat daar uit is gekomen. ,,Ik kan er verder nog niks over zeggen.’’