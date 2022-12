Omstanders geven fiets aan agenten die brandstichters (17 en 18) achtervolgen in Tilburg

Blokker na veertig jaar weg uit Oisterwijk, onderne­mers houden ermee op

OISTERWIJK – Blokker vertrekt na veertig jaar uit het hart van Oisterwijk. De huishoudwinkel die is gevestigd aan de Dorpsstraat is in handen van Pieter en Noortje Klabbers. De franchisenemers hebben besloten om te stoppen.

