Omstanders grijpen straatrover in Tilburg nadat hij bejaarde vrouw met rollator en al bosjes induwt

Appartemen­ten (voorlopig) van de baan, plan woningen op De Utrecht stap verder

15 december ESBEEK/HILVARENBEEK - Eigenaar ASR van Landgoed De Utrecht gaat zes grondgebonden woningen bouwen op het landgoed in Esbeek. De gemeente Hilvarenbeek heeft daar een overeenkomst over afgesloten. Daarmee is, als het goed is, een plan om 28 appartementen te bouwen van de baan.