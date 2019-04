Omstanders halen man met scootmobiel uit het water in Tilburg

Esbeek krijgt artist in residence, Colombiaan­se kunstena­res treedt in voetsporen Andreas Schotel

16:03 ESBEEK - Esbeek krijgt een artist in residence. De Colombiaanse kunstenares Juliana Rios gaat drie maanden in het dorp wonen en werken. Ze treedt daarmee in de voetsporen van Andreas Schotel, de bekende Rotterdamse kunstenaar die 60 jaar lang zijn zomers in het dorp doorbracht. Het begin van een nieuwe traditie?