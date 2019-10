Omstanders overmeesteren overvaller Tilburgse visboer

VIDEO Veel om geroepen, eindelijk daar: Tilburgse Dille & Kamille is klaar voor de opening

12:55 Do 17 okt: Er werd veel om geroepen, maar daar is ‘ie dan: de eerste vestiging van Dille & Kamille in Tilburg is klaar voor de opening. Er worden nog een paar puntjes op de i's gezet, vrijdagochtend om 9.30 uur is de nieuwe zaak aan de Heuvelstraat open. Een flinke zaak: 380 vierkante meter.