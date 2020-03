Omstreden opvang Luchesio kan door, open dag afgelast

Gemeente­huis Goirle dicht. Medewerker besmet

14:53 GOIRLE - Het gemeentehuis van Goirle is na vandaag alleen open voor spoedzaken en uitsluitend na telefonisch overleg. Deze tijdelijke maatregel is genomen nadat bekend werd dat een medewerker met een publieksfunctie besmet is geraakt met het coronavirus. Deze persoon zit op aanwijzing van de GGD thuis in isolatie. In de gemeente Goirle zijn nu zes mensen besmet.