Omwonenden dierenpension boos: ‘Kunnen niet meer met ramen open slapen’

Hoe de door prins Bernhard uitgezette bever in de Reeshof belandde: ‘Nu komt een van de nazaten bij mijn huis koekeloe­ren’

TILBURG - In Oost-Duitsland hielp Reeshofbewoner Guido Stooker eind jaren tachtig een aantal bevers vangen die in de Biesbosch werden uitgezet. Een nazaat van die bevers kruist dertig jaar later zijn pad in de Tilburgse Dongevallei. ,,Dit is hartstikke leuk.” Maar wat zegt het?

19 januari