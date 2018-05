Omwonenden Efteling laten eerste Loonse opiniërende raad knetteren

VVD is door de rest van de raad niet te vermurwen: 'Sinter­klaas is al in Oisterwijk'

0:53 OISTERWIJK - Met een blanco lei en het nodige huiswerk is donderdagavond een nieuwe bestuursploeg in Oisterwijk aangetreden. Dion Dankers (PGB), Jan de Laat (PrO) en Peter Smit (Algemeen Belang) komen burgemeester Hans Janssen in het college vergezellen.