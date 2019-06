Omwonenden in geweer tegen Etenshof

Sociaal meldpunt moet zichzelf terugver­die­nen

11 juni TILBURG - Tilburg krijgt alsnog een stevig meldpunt sociaal domein. Elke burger die ontevreden is over geboden hulp of die het spoor bijster is, kan vanaf 1 januari aankloppen bij een onafhankelijke deskundige. Dat moet uiteindelijk ook kosten besparen.