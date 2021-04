Omwonenden in verzet tegen verhuisplannen gilde Berkel-Enschot

Met nadruk stellen ze niets tegen het gilde te hebben. ,,Maar de locatie aan het Riddershofpad die nu in beeld is, is niet geschikt vanwege vooral de bereikbaarheid. De weg er naartoe wordt veel gebruikt door scholieren die in Tilburg naar school gaan, fietsers en wandelaars. Daar past ons inziens geen autoverkeer meer bij”, aldus Barbara Mutsaers, die samen met Jolanda Mathijssen, Ad Kuijpers en Monique van Stokkom de petitie startte. ,,Daarnaast maken we ons zorgen over natuurbehoud in het gebied en over de toekomst van het gebouw. Wat gaat er komen als het gilde stopt?”

Gilde Sint Hubertus in Berkel-Enschot moet verhuizen om plaats te maken voor woningen. Het plan hiervoor presenteerde projectontwikkelaar Ruimte voor Ruimte samen met het gilde en de gemeente zo’n twee jaar geleden. Het gilde verhuist hemelsbreed zo’n 300 meter en wordt met zijn clubhuis en veertig parkeerplaatsen de entree tot Landschapspark Pauwels.

Bezwaren

,,Op een bewonersavond mochten we onze bezwaren indienen bij de projectontwikkelaar. Daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt, maar vooralsnog is er niets mee gedaan”, stelt Jolanda Mathijssen. ,,Formeel bezwaar maken tegen een bestemmingsplan kan pas als dat is vastgesteld en zo ver is het nog niet”, vult Monique van Stokkom aan. Vandaar dat ze een petitie zijn gestart om de voorgenomen bestemmingsplanwijziging al van tafel te krijgen.

Quote Met onze petitie willen we laten zien dat er geen steun is voor het plan Barbara Mutsaers

Mutsaers: ,,Er lopen verschillende onderzoeken naar deze locatie, onder andere voor verkeer. Op basis van alle uitslagen wordt een besluit genomen. Met onze petitie willen we laten zien dat er geen steun is voor het plan en dat een verzoek tot bestemmingsplanwijziging eigenlijk zinloos is.”

Pijlen op deze locatie

Robbert Crul, projectleider bij Ruimte voor Ruimte, heeft gehoord van de petitie. ,,We vinden daar niet zo veel van. De hele verhuizing is nog onderwerp van gesprek en we zijn wat dat betreft niet verder dan twee jaar geleden, toen we de plannen presenteerden.” Wat Crul betreft kan het plan gewijzigd worden, maar is de vraag of dat ook gebeurt. ,,Er zijn verschillende onderzoeken gedaan om te kijken of de beoogde locatie geschikt is. Alle onderzoeken, ook de petitie, zullen we als projectontwikkelaar meenemen in onze afweging. En daarbij spelen ook de provincie en de gemeente een rol. We hebben onze pijlen echter wel gericht op deze locatie.”

Quote Alle onderzoe­ken, ook de petitie, zullen we als projectont­wik­ke­laar meenemen in onze afweging Robbert Crul, Ruimte voor Ruimte

Wil van Keulen van het gilde weet van de petitie, maar wil er verder niet op reageren. ,,Wij zijn geen partij. Ruimte voor Ruimte moet er voor zorgen dat wij een andere locatie krijgen. In de aangeboden locatie aan het Riddershofpad konden wij ons vinden en verder is het aan Ruimte voor Ruimte.”