Omwonenden opvang Ligthartschool zijn overlast beu: ‘Daklozen bepalen hier hun eigen regels’

Daklozen slapen noodgedwon­gen in partytent door volle Tilburgse opvangloca­ties

10 februari TILBURG - Een klein aantal daklozen heeft noodgedwongen overnacht in een partytent met straalkachel omdat alle bedden in de opvanglocaties in de Willem II Kazerne en de voormalige Jan Ligthartschool volledig waren bezet. Volgens een woordvoerster van de gemeente Tilburg was er geen andere mogelijkheid.