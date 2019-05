Omwonenden verzetten zich tegen bouwplannen aan Gommelsestraat in Biezenmortel

Drank maakt soms alles kapot, in elk geval voor een 58-jarige Tilburger

9:01 BREDA/TILBURG - Hij had 1,5 liter wodka op toen hij met gebalde vuist tegenover zijn vrouw stond en ‘ik sla je dood’ had geschreeuwd. De 58-jarige K. van W. weet daar oprecht niets meer van, zegt hij tegen de politierechter in Breda waar hij zich vandaag moet verantwoorden. Ook weet hij niet wat er een klein jaar later is gebeurd toen hij bij het huis van zijn vrouw stond. Hij zat in een psychose, verdedigt de man zich. ,,Het was frustratie. Ik wil niet scheiden. Ik hou nog steeds van haar.”