Omwonenden vrezen volkstuinders: ‘Een lelijke bende gaat het worden’

De volkstuinvereniging zat eerst aan de westkant van Berkel-Enschot. Wegens de bouw van Koningsoord bood de gemeente De Kraan een alternatief aan tegenover de woningen aan de Heikantsebaan. Het complex is al in gebruik genomen en het verenigingsgebouw en enkele schuurtjes staan er inmiddels. Maar er kan nog veel meer gebouwd worden aan kassen en andere bouwwerken.

Freek van Kasteren woont er twintig meter vandaan en maakt zich grote zorgen. Hij vindt in de eerste plaats dat de gemeenteraad nooit had mogen instemmen met de aanleg van de volkstuinen. Verder heeft hij geen vertrouwen in de belofte van de gemeente dat het complex zal verdwijnen achter een haag van drie meter hoog en een struweel van zes meter. Hij kijkt nu dwars door de beukenhaag heen.

Puinbak

Volgens zijn advocaat Michael de Marco is het er 'een grote puinbak met pvc-buizen waar ze bonenstaken van maken'. Volgens Van Kasteren was er geen probleem met de omwonenden geweest als de gemeente in het bestemmingsplan had opgenomen dat de bouwhoogte van de kassen maximaal 1,5 meter mag zijn. De toegestane bouwhoogte is 2,5 meter.

,,Met een kas van 1,5 meter hoog kunnen wij niks'', zei Ben in 't Groen van Hobbyclub De Kraan. Dat is te laag om er fatsoenlijk in te kunnen. 2,5 meter hoog is volgens In 't Groen heel acceptabel. ,,Daar zien ze niets van'', zei hij.

Quote Met een kas van 1,5 meter hoog kunnen wij niks. Dat is te laag om er fatsoen­lijk in te kunnen Ben in 't Groen, Hobbyclub de Kraan

Voor de bonenstaken moet de hoogte 3,5 meter zijn, zeggen de volkstuinders. Ook daar kunnen de omwonenden weinig op tegen hebben, vinden ze. De vereniging wijst op de grote behoefte aan volkstuintjes. Er zou een wachtlijst zijn met tientallen gegadigden.

Hoogte

De Raad van State gaat in ieder geval de bouwhoogte van tien meter uit het bestemmingsplan halen. Niemand weet hoe die in het bestemmingsplan is gekomen en waar die voor moet dienen. ,,Niet voor de bonenstaken'', zei In 't Groen. ,,Die hoeven zo lang niet te zijn.'' Uitspraak van de Raad van State volgt.