Omwonenden willen onderzoek naar fietsroute door Leijpark, ‘Proces getuigt van tunnelvisie’

Het zorgcluster aan de Kempenbaan-West (ETZ-ziekenhuis, wooncomplex De Leyhoeve en hotel Van der Valk) is voor fietsers slechts bereikbaar. Dit tot ergernis van bewoners, personeel en bezoekers. Al 2,5 jaar is de gemeente in gesprek met belanghebbenden over een fietsverbinding van de Kempenbaan-West naar de stad. Vorig jaar februari concludeerde het college dat een geasfalteerd en verlicht fietspad dwars door het Leijpark de beste oplossing is.