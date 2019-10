Onbegrijpelijk en raar is het, gevaarlijk rijgedrag

TILBURG - Net op het allerlaatste moment die tractor met gierton inhalen. Of in totaal tegen drie auto's knallen zonder dat je eigenlijk weet wat er is gebeurd. Dan ben je een gevaar op de weg, vindt het Openbaar Ministerie. Twee automobilisten moesten zich recent voor de rechtbank verantwoorden. De eerste verdachte vindt vervolging onterecht. ,,Ik heb hier veel last van gehad. Om nou zo om te gaan met een man van 77 jaar." De tweede is schuldbewuster: ,,Ik heb daarna hulp gezocht."

Van diefstallen tot mishandelingen, de rechter buigt zich dagelijks over tal van zaken. Onze rechtbankverslaggever belicht elke week één bijzondere zaak.

,,Sommige zaken begrijp ik niet en dit is er een van", trapt kantonrechter Van Aardenne in Tilburg de zaak tegen een 63-jarige vrouw uit Oosterhout af.

De vrouw knalde in juni eerst tegen twee stilstaande auto's in Dongen, daarna reed ze een rotonde over om daarachter na een frontale botsing tegen een derde auto tot stilstand te komen. ,,Ik weet niet meer wat er precies is gebeurd. Het moet een spanningsaanval zijn geweest."

Het is allemaal raadselachtig, vindt de rechter. Want nadat ze twee stilstaande auto's had geraakt, rijdt ze zo richting een rotonde. ,,Ik vind het zo erg wat er allemaal is gebeurd."

Niet hoeven remmen

De 77-jarige man uit Chaam die in februari een mede-weggebruiker in gevaar heeft gebracht in zijn woonplaats, dat vindt althans het OM, ziet het anders. ,,Gegarandeerd dat die tegenligger niet heeft hoeven remmen."

Dienstdoende agenten zagen in februari echter dat de man een tractor met gierton in had gehaald waar dat eigenlijk niet kon. De tegenligger kon zelf door alert handelen erger voorkomen.

,,Ik rij die weg vaak en daar wordt altijd heel hard gereden", maakt de verdachte zijn verhaal niet sterker. Omdat die tractor stapvoets reed, is de man uit Chaam zich van geen kwaad bewust. Hij is verontwaardigd omdat hij tijdens een eerdere OM-hoorzitting werd weggestuurd nadat hij had gezegd het niet eens te zijn met de boete.