Onbekend voertuig ramt tankstation: grote schade aan gebouw

‘Twin Flame’ is nieuwe film Lidi Toepoel met studenten ROC. ‘Het was even wennen voor ze’

9:46 TILBURG - Regisseuse Lidi Toepoel maakt eerder twee korte films met studenten van het ROC. Donderdagavond is bij Cinecitta de vertoning van de derde: ‘Twin Flame', een film over de jonge muzikanten Joyce en Joël. Ze spelen in een bandje dat op doorbreken staat. Deze film is in een week opgenomen, onder meer bij muziekpodia Paradox, Hall of Fame en Little Devil en restaurant Kok Verhoeven.