Onbeperkt katten knuffelen: Tilburgs kattencafé De Spinnerij strijkt in het dwaalgebied neer

10:45 Alweer is er babynieuws vanuit de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Er werd begin deze maand een rode panda geboren. En dat is bijzonder want in het wild leven er nog maar zo'n 2.500 rode panda's, aldus het safaripark.