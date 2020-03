Onbereikbare liefde op tien kilometer afstand: Alphense Myrte kan Belgische vriend niet zien

Zo'n 150 Tilburgse studenten schrijven brieven voor ouderen in verzor­gings­hui­zen: ‘Ik hoop een leuk bericht terug te krijgen’

16:19 TILBURG - Dit jaar is er voor leerlingen van de School van Orde en Veiligheid in Tilburg geen saaie briefschrijfopdracht. Nee, dit jaar wordt de opdracht gebruikt om mensen in verzorgingshuizen een steuntje in de rug te geven. ,,De leerlingen vinden het leuk. Normaal moet ik er meerdere keren achteraan voor een opdracht af is, nu kreeg ik een dag later al veel brieven binnen", laat docente Nederlands Marlies Gulik weten.