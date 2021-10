Onbewaakte overweg in Biezenmortel moet openblijven volgens ruiters: ‘omrijden is gevaarlijker’

BIEZENMORTEL - Aan de Walstraat in Biezenmortel ligt nog een onbewaakte overweg. Die moet dicht, vindt spoorbeheerder ProRail. Daar is niet iedereen het mee eens, want omrijden met paard en menwagens is een stuk gevaarlijker. Voor de paarden én voor het andere verkeer. Maar ook in de buurt zijn de meningen verdeeld.