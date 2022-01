Onbewaakte spoorwegovergang Biezenmortel wordt definitief opgeheven

Voorrangs­re­gels kluifroton­de richting Diessen blijven zoals ze nu zijn: ‘Veiligste voor fietsers’

HILVARENBEEK - De voorrangsregels op de zogenoemde kluifrotonde in Hilvarenbeek op de N395 richting Diessen blijven zoals die nu gelden. De commissie Ruimte van Hilvarenbeek heeft zich laten informeren en is overtuigd dat dit de beste oplossing is voor de veiligheid van fietsers.

20 januari