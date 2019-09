Ondanks amputatie van onderbeen wandelt Jan Stolk de Nationale Diabetes Challenge: ‘Laten zien wat ik waard ben’

De NDC, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, vindt plaats op 250 locaties in Nederland. Drie dagen wandelen de deelnemers in hun eigen omgeving. Op de vierde dag - vandaag - lopen ze met z’n allen in Den Haag hun laatste kilometers.

Stolk: ,,Na mijn revalidatie, waar ik onder andere leerde lopen met prothese, was mijn conditie vreselijk slecht. Ik had krukken, een scootmobiel en rollator om te kunnen bewegen. Toen belde de fysiotherapeute van revalidatiecentrum Libra op of ik drie kilometer wil lopen met de Diabetes Challenge. Omdat het om een relatief korte afstand gaat, wilde ik het wel proberen. Nu kan ik goed mee.”

,,Ik heb nóg een goede reden om mijn conditie op peil te houden. Ik ben in afwachting van mijn niertransplantatie. Mijn oudste zoon is donor en hij is laatst goedgekeurd. Als mijn nucleaire scan goed is, krijg ik een nieuwe nier. Ik probeer dus zo fit mogelijk te zijn voor de operatie en het herstel daarvan.”

Eén keer per week wandelt hij met zes andere diabeten, ondersteund door twee bewegingsagogen en een diabetesdeskundige, een uur door het Leijpark. ,,Het is zo fijn om buiten te wandelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Je trekt jezelf op aan elkaar, maar je wil ook laten zien wat je waard bent.”

De amputatie van zijn onderbeen was niet zijn enige tegenslag. Een paar jaar geleden werd hij slachtoffer van een aanval toen hij zijn kleinzoon probeerde te beschermen. ,,Ze vroegen om geld en trokken hem van zijn fiets. Vanuit mijn scootmobiel wurmde ik me ertussen en werd vervolgens hard op de grond geduwd. Zo brak ik mijn heup en onderarm, waar ik nog steeds last van heb.” De dader werd veroordeeld voor poging tot doodslag. ,,Dat was heel heftig.”