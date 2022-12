Ondanks honderden euro’s boete en ongeluk blijft Moergestelse (22) automobilist scheuren; voor slachtoffer is leven ‘een hel’

Stoere Kerels | Op naar NAC-thuis: over het trainings­kamp, het nieuwe systeem en de derby

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 18 blikken ze terug op het trainingskamp en twee oefenwedstrijden en vooruit naar de derby tegen NAC. Dit keer is Willem II-icoon (maar ook oud-NAC-speler) John Feskens de belgast.

5 december