Onder de notenboom van Bokhamer werd een muziekfamilie groot, Toto en Bauer kwamen er repeteren

De meeste mensen die door de poort lopen, snappen er niks van. ,,Ze verwachten dit niet”, zegt Henry van Helvoirt. ‘Dit’ is de geasfalteerde straat compleet met ‘rokers-bushalte’ achter in zijn tuin. Om de straat liggen als ‘woningen’ vier repetitieruimtes en een relaxhuisje voor de muzikanten.



Vroeger waren het de ruimtes waar de familie Van Helvoirt kalveren, varkens, kippen en een paard hield. En binnen in het huisje stond een weefgetouw, opa was wever. ,,In de avond bracht hij de kolen rond.”