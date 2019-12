Ondergrondse hennepkwekerij gevonden met 600 planten in Tilburg, drie aanhoudingen

32 punten en een clubrecord voor Willem II: ‘Ik heb ook weleens in april 32 punten ge­had’

22:19 Het kan allemaal even niet op voor Willem II. In november won de ploeg van PSV, vorige week klopten de Tilburgers landskampioen Ajax en vrijdagavond zegevierde de ploeg in Heerenveen. Bovendien staat de ploeg op dit moment derde in de eredivisie. Aanvoerder Jordens Peters blijft met beide benen op de grond.