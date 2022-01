Onderhoud als sleutel tot succes voor mtb-route Stadsbos013: ‘Je kunt zo lekker in de bochten hangen’

TILBURG - In drie jaar tijd is de mountainbikeroute in het Tilburgse Stadsbos013 een succes geworden. Succesfactoren volgens de gebruikers? Corona, maar vooral het parcours en het onderhoud daar van.

Na een moeizame aanloop vanwege vergunningen en bezwaren ligt er een ongeveer achttien kilometer lange route door de bossen die grofweg vanaf de Reeshof richting de A58 loopt en weer terug. Dat deze populair is, weet Ernst Sparidans, voorzitter van de Stichting MTB Stadsbos013 wel. Cijfers over het aantal fietsers dat gebruik maakt van de route, heeft hij niet. ,,Dan zouden we moeten tellen en daar hebben we de mensen niet voor.”

Wekelijks onderhoud

Zijn vrijwilligers spannen zich liever in voor onderhoud van de route. Twee van hen zijn zelfs wekelijks op de route te vinden, weet Sparidans. ,,Daarnaast houden we regelmatig een onderhoudsdag en krijgen we tips van fietsers als er bijvoorbeeld een boom over de route ligt.” De staat van de route is één van de sterke punten van de route, meent Sparidans. En de natuurlijk de route zelf: ,,Die is leuker geworden dan we vooraf hoopten. En hij ligt voor veel mensen bijna letterlijk in hun achtertuin. Dat helpt ook.”

Quote Vooral de kombochten. Ik rij motor en dan kun je zo lekker in de bochten hangen. Dat gevoel krijg je hier ook Peter Roelen , Mountainbiker Dat is voor Sander Geschiere uit Tilburg het geval. ,,Fantastisch, zo in de buurt. Als het straks vroeger licht en later donker wordt, kun je ’m voor of na het werk rijden.” Dat meer mensen de route rijden, valt hem wel op. ,,Door corona wordt er meer buiten gesport en dat merk je ook hier. En dan vind ik het nog meevallen: op de route in de Loonse en Drunense Duinen kom je meer beginners tegen.”

De drukte op zondagochtend valt Patrick Verheul uit Gilze ook op. Hij rijdt hier voor het eerst op zondagochtend. ,,Door de week is het rustiger. En ik zie nu best veel kinderen rond rijden.” Dat laatste beaamt Peter Roelen uit Goirle. Vandaag is hij alleen, maar regelmatig fietst hij met zijn kleinzoon de route. ,,Voor hem is dit een prima ronde.” Zelf geniet Roelen ook: ,,Vooral de kombochten. Ik rij motor en dan kun je zo lekker in de bochten hangen. Dat gevoel krijg je hier ook.“

Lekker veel bochten

Voor Vic Pijnenburg uit Goirle is het zijn eerste keer dat hij de route rijdt. ,,Het is een mooie route, goed onderhouden.” Zijn vriend Wouter Wolfswinkel vindt vooral het parcours aantrekkelijk: ,,Geen lange, rechte stukken maar veel bochtenwerk.” Dat is ook de reden waarom een clubje met onder andere Willy Van der Steen en Marc Tielemans vanuit Poppel regelmatig de ronde rijdt: ,,Hier kun je mooi door die kombochten. Dat kun je niet overal.” Fysiek vinden ze de route niet zwaar, maar door vanuit thuis nog andere bosgebieden te doorkruisen, komen ze wel aan hun kilometers. ,,Via ’t Zand in Alphen komen we vandaag wel aan de zeventig kilometer. Niet slecht voor een zondagochtend.”