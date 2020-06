Onderhoud: niet meer alleen ‘de gemeente regelt het wel’

Stoort vooral het zwerfafval of is vooral onkruid een doorn in het oog? Kortom, op welke manier zou u graag zien dat de buurt wordt onderhouden. Voor die vraag stonden bewoners van de wijken Dalem-Noord en Gesworen Hoek, beiden in stadsdeel Reeshof, de afgelopen weken. Ze mochten via ‘Kijk op je Wijk’ op de website van de gemeente zelf kiezen welk onderhoud het hardste nodig is in de buurt. De uitslag bepaalt wat de gemeente het komende hal jaar aan onderhoud uitvoert.