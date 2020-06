Ondernemer vroeg zelf om faillissement van start-up in Tilburg: ‘Drie jaar van mijn leven gaat in rook op’

Ondernemer Hugo Leijtens is in zak en as. Niets is over van het gloedvolle optimisme waarmee hij begin 2019 zijn bedrijf Digital MKB toelichtte. De Waalwijker zou vanuit de Spoorzone in Tilburg grote stappen gaan zetten. Zijn product: Retailcoin. Een digitaal spaarsysteem bij winkels, met munten die worden verhandeld op de cryptobeurs.