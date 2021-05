Ondernemersfonds: ‘Draagvlak voor solidariteitsbijdrage mits er een goed plan ligt’

Ik wil geen ouwe meuk op YouTube. Ik wil het echte spul. Ik wil live

22 mei Heel even rook ik het weer. Ik dacht dat het een bijwerking was. Dat ik zo lang niets meer geroken had vanwege de corona. Normaal gesproken snuif ik graag cultuur, maar die geur had mijn neus al een tijdje niet meer bereikt.