Ondertekening tussen afval-themapark WasteWorld en Gulbergen afgelast

COLUMN Onze samenle­ving wiebelt met de toren in het Tilburgse Spoorpark mee

10 december Een beetje wiebelig? Nou, dat kun je wel zeggen. Ik sta bovenop de Kempentoren in het Tilburgse Spoorpark. Het is dat me zo'n fenomenaal uitzicht werd beloofd, anders was ik halverwege afgehaakt. Bij traptrede 52 begon ik de beweging te voelen, al zou het ook mijn leeftijd kunnen zijn.