Onderzoek ETZ: ‘Slimme’ pleister moet onnodig overlijden of IC-opname voorkomen

Video Vrouw gewond bij mishande­ling in Kaatsheu­vel, mannen (24 en 29) aangehou­den na zoektocht

21 januari KAATSHEUVEL - Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt bij een mishandeling bij het migrantenhotel aan de Erasstraat in Kaatsheuvel. Twee verdachten van 24 en 29 jaar werden in de omgeving aangehouden.