Onderzoek naar betrokkenheid Tilburgse bewoner die van balkon sprong: ‘We waren altijd bang dat hij flat in de fik zou steken’

TILBURG - De politie doet onderzoek naar het ontstaan van de brand in de flatwoning aan de Generaal Smutslaan in Tilburg afgelopen donderdag. De bewoner sprong tijdens de brand van het balkon en raakte daarbij gewond. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de brand.

Het vuur brak uit in de woning op de eerste verdieping van de flat. Toevallige voorbijgangers ontdekten de brand en konden een bewoner op de tweede verdieping waarschuwen. Samen probeerden ze vervolgens de voordeur in te trappen om de bewoner van de brandende flat naar buiten te trekken, maar die was op dat moment al via zijn balkon naar buiten gesprongen.

Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar het ontstaan van de brand in de woning en naar de betrokkenheid van de bewoner hierbij. ,,Wij hebben zijn verklaring nog niet kunnen opnemen, omdat hij nog in het ziekenhuis ligt. Maar wij zodra het kan, beginnen we het onderzoek”, zegt een woordvoerder van de politie.

Verward

Volgens buurtbewoners zorgt de bewoner van de flat vaker voor overlast met verward gedrag. ,,Wij zijn er altijd bang voor geweest dat hij ooit de flat in de fik zou steken”, zei Raymond de Groot, die jaren in dezelfde portiekflat woonde, tegen deze krant. ,,We zijn twee jaar geleden verhuisd vanwege de overlast en omdat we het niet meer vertrouwden. Ik moet er niet aan denken dat ik met mijn kinderen op het balkon sta omdat de flat in brand staat.”

Een andere buurtbewoner bevestigt dat de man vaker voor overlast zorgt: ,,Soms heb je er een jaar of anderhalf geen last van, maar plotseling begint het weer. Dan sloopt hij de meterkast en zet heel de flat op zijn kop.” De directe buurvrouw van de man is niet verbaasd dat het nu een keer misgaat. ,,Ik ben al lang blij dat hij niet de gaskraan heeft opengedraaid. Dan hadden we nu geen flat meer.”

Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen en forensische rechercheurs hebben sporenonderzoek gedaan.