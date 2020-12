Onderzoek naar moord of doodslag op vrouw Mozartlaan Tilburg, man zit nog vast

De woordvoerder van het OM benadrukt wel dat er nog geen doodsoorzaak is vastgesteld bij de vrouw. Afgelopen woensdag is sectie verricht op het lichaam. Afgelopen donderdag heeft de rechter-commissaris het voorarrest van de verdachte verlengd met 14 dagen tot oudjaarsdag. Het OM bevestigt ook dat het gaat om een koppel dat al langere tijd samen was, en dat er dus sprake is van een incident in huiselijke sfeer. Het stel had twee kinderen, die elders zijn ondergebracht. De recherche heeft deze week lang onderzoek gedaan in de woning op de vijftiende verdieping van de Mozartflat.