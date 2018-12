Onderzoek naar ongeluk met spookrijder op A73 waarbij Tilburgse Dominique (22) omkwam

De man uit Polen reed op 19 november 2017 in de verkeerde richting de Roertunnel bij Roermond in en botste daar frontaal op de auto van de Tilburgse Dominique. Beiden overleefden het ongeval niet. Het onderzoek wordt ingesteld op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens haar zijn er nog veel vragen over het ongeluk en de manier van handelen van Rijkswaterstaat.

Detectiesysteem

In een eerder onderzoek op verzoek van Rijkswaterstaat staat dat de tunnel waarschijnlijk nog voor het passeren van de spookrijder gesloten had kunnen worden. In de tunnel zit namelijk een detectiesysteem dat een signaal afgeeft bij een spookrijder. Dat is echter niet gebeurd.