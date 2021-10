Onderzoek naar sterfgeval in Tilburgs appartement, vorig jaar ook dode in zelfde woning

Scholen willen meer tijd om leerachter­stan­den weg te werken (ook al is daar bij taal en rekenen amper sprake van)

21 oktober TILBURG/OSS - Twee jaar is veel te weinig om de leerachterstanden weg te werken die zijn ontstaan toen de basisscholen vorig en dit jaar dicht moesten vanwege corona. Scholen in Brabant en de Bommelerwaard smeren de overheidssteun (gemiddeld 180.000 euro per school) om te investeren in extra onderwijsondersteuners en scholing van leerkrachten liever uit over vier, vijf of zelfs tien jaar.