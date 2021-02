Onderzoek naar Tilburgs transportbedrijf leidt tot fikse geldboete

Jan de Vrieze (77) slijpt zijn allerlaat­ste schaatsen: ‘Vijftig, zestig paar op een dag gaan er nu doorheen’

10 februari HILVARENBEEK - Alleen de naam al: Jan de Vrieze. Dan stap je toch vol vertrouwen met je botte ijzers binnen. En dat kan. Nog net. Want het is de laatste winter dat de Hilvarenbekenaar schaatsen slijpt. Hij is bijna 77, het is wel mooi geweest.