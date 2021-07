Onderzoek naar vervuilde geluidswal in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Er komt toch een onderzoek naar de vervuilde grond die gebruikt zou zijn voor de geluidswal bij de wijken Doelakkers en Molenakkers in Hilvarenbeek. Dat heeft het college van B en W toegezegd. Mocht blijken dat het nodig is om stappen te ondernemen, dan wordt die grond gesaneerd.

De gemeente Hilvarenbeek is in opdracht van de gemeenteraad al een tijdje bezig met een onderzoek naar een nieuwe geluidswal langs de N269. De bewoners die daarachter wonen klagen al jarenlang over onacceptabele geluidsoverlast van de weg. In een motie heeft HOI Werkt opgeroepen om te bekijken of die nieuwe geluidswerende wal kan bestaan uit zonnepanelen.

Feiten op tafel

Van al die voornemens leek ineens geen sprake meer te zijn omdat het college ter ore was gekomen dat de wal, aangelegd in 1978, 1979 verontreinigd was. Verder handelen zou de gemeente te veel geld kosten, zo liet wethouder Leon van de Moosdijk weten tijdens een commissievergadering. Tot ergernis van HOI Werkt en de Actiegroep Geluidsoverlast Doelakkers die om feiten vroegen.

Die moeten er nu eerst komen. ,,Uit gesprekken met medewerkers van de afdeling Ruimte blijkt dat de geluidswal destijds voornamelijk is opgebouwd uit bouw- en sloopafval. In die tijd golden er geen of nauwelijks normen voor het toepassen van vrijkomende afvalstoffen uit bouw en wegenbouw. Het is niet uitgesloten dat er ook asfalt in de geluidswal aanwezig is”, schrijft het college van B en W in een raadsinformatiebrief.

De eerste focus ligt nu op het onderzoeken van het gebruikte materiaal en of er een risico is voor de volksgezondheid. Het plaatsen van zonnepanelen komt op het tweede plan. Daarvoor wordt naar andere locaties gezocht. Wanneer het onderzoek is afgerond, is nog niet bekend.