Onderzoek naar zwaargewonde man op straat in Tilburg gestaakt, slachtoffer wil ‘geen bemoeienis van politie’

Krakers op Stappegoor willen vooral met rust gelaten worden, ‘Wij passen niet in de molen van de maatschap­pij’

9:31 TILBURG - De groep krakers die onlangs neerstreek in een kantoorgebouw op Stappegoor zegt er alles aan te doen om de overlast te beperken, maar buurtbewoners klagen over een golf van diefstallen. De politie ziet geen verband. Donderdag doet de rechter uitspraak over het gekraakte pand.