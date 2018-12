Onderzoek ‘wiet-ontheffing’ Tilburg is nog niet af: buitenlander kan ook begin 2019 terecht in coffeeshops

In Memoriam: Het warme hart van Havana klopt niet meer

11:08 Di 18 dec: Het warme hart van sigarenspeciaalzaak Havana aan het Piusplein in Tilburg klopt niet meer. Mariska van Outheusden is zaterdagmorgen plotseling overleden op 45-jarige leeftijd. De binnenstad rouwt, maar ook ver daarbuiten. Bij hockeyclub Were Di bijvoorbeeld. Waar ze een zware stempel op het verenigingsleven drukte, zonder op de voorgrond te willen treden.