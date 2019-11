Onderzoekers: slib Piushaven is vervuild, maar niet gevaarlijk

Dat er slib in de Piushaven vervuild is, weet de gemeente al sinds een onderzoek uit 2008. Het is de ‘erfenis’ uit de tijd dat de Piushaven nog een industriehaven was. Vorig jaar werd een nieuw onderzoek uitgevoerd, onder meer omdat de normen (hoeveel verontreiniging er mag zitten) zijn veranderd.



De vervuiling is gelijk gebleven, maar vormt geen risico voor zwemmers. Dat concludeert de GGD nu op basis van de resultaten van het nieuwe onderzoek. In totaal werden er 87 boringen gedaan en 25 monsters onderzocht.