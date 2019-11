Onderzoekers: ‘Sluit één rijbaan van citryring Tilburg af’

De cityring wordt veiliger en beter oversteekbaar als één rijstrook wordt afgesloten, concluderen de onderzoekers. Daarvoor hebben ze verschillende plekken op de het oog.



De Heuvelring ter hoogte van het Heuvelplein, op de Schouwburgring (tussen de Bisschop Zwijssenstraat en Zomerstraat) en op de Noordhoekring rond de oversteek Boomstraat – Korte Schijfstraat.



Het is dan de bedoeling dat de tweede rijstrook fysiek wordt afgesloten door bijvoorbeeld een nieuwe inrichting van de rijbaan. Met bankjes, parkjes of een andere manier. ,,Met het terugbrengen van delen van de cityring naar één rijstrook halen we niet zozeer iets weg, maar geven we ruimte terug aan de binnenstad.”