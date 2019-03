Ongeduld rond ‘Ons Eiland’ in Tilburgse wijk het Zand

Hoe een bedreiging voor Focuswijk het Zand zich keerde in een kans. Dat is in een notendop het verhaal van het omstreden langwerpige pand Schiphollaan 28a in het Zand. De gemeente kwam tot inkeer en trok de medewerking in aan de opvang van verslaafden met psychiatrische problemen, pal naast basisschool Jeanne d’Arc. Door het pand voor 1,2 miljoen euro aan te kopen, redde ze zich uit de netelige situatie.