Ongeloof bij moeder (27) van doodziek meisje: oplichter steelt haar verhaal voor tripje Disneyland

Update Hudson's Bay in binnenstad Tilburg ontruimd na brandmel­ding

29 december TILBURG - De Hudson's Bay in Tilburg is zaterdagmiddag een uur lang ontruimd geweest. Rond 14.15 ging het brandalarm af in restaurant La Place, dat in het warenhuis zit. Een klein uur later mocht iedereen weer naar binnen. Het is nog onbekend wat er precies aan de hand was.