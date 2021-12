Ongeluk met drie auto's op A58 bij Oirschot

Fietser krijgt op de ene rotonde op de N395 wél voorrang, op de volgende weer niet : ‘Onbegrij­pe­lijk’

DIESSEN - Onbegrijpelijk vindt Ralf Embrechts de voorrangsregels op de rotondes op de provinciale weg N395 tussen Hilvarenbeek en Middelbeers. In Diessen mag je als fietser zo door, een stuk verderop in Hilvarenbeek gaan opeens auto’s voor. ,,We hebben hier elf jaar over gepraat, en dan klopt het nóg niet.”

